Başkent’te korkutan yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde yer alan kimyasal madde üreten bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş merkezinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangının diğer iş yerlerine sıçraması ihtimaline karşı çevredeki iş yerlerini tahliye etti.

İş yerinde kimyasal madde üretilmesi dolayısıyla itfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale çalışmalarına başladı.

Yoğun dumandan etkilenen işçiler ise, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.