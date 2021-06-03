Bilecik’te çevre skandalı

AK Parti döneminde Bilecik'e arıtma tesisleri kazandırılması amacıyla 2017 yılında ihaleye çıkılan ve 2018 yılında tamamlanan Hürriyet mahallesindeki atık su arıtma tesisi, CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in "tesisi beğenmiyorum" bahanesiyle çalıştırılmıyor. Yap, İşlet, devret tarzında özel bir firma tarafından yapılan tesisin aylık hakedişlerini ödemeyen Şahin, Bilecik'in kanalizasyon sularını, kapalı olan arıtma tesisinin hemen yanından derelere akıtılmasına izin veriyor.

FİRMAYA MOBBİNG UYGULADI

AK Parti döneminde ihale usulü ile yapılan ve her ay hakkediş bedeli ödenerek çalıştırıldıktan sonra 12 yıllık sürenin sonunda Belediyeye devredilecek olan arıtma tesisi, yerel seçimlerin ardından bir daha çalıştırılmadı. CHP'li Şahin'in tesisleri beğenmediğini söylemesi üzerine aylık hakediş bedelleri yatırılmadı. Ödenen aylık bedeli yüksek bulduğunu belirterek yasalara uygun şekilde yapılan sözleşmelere uymayan Şahin, o tarihten itibaren tesisin eksikleri olduğu bahanesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tesisin denetlenmesini isteyerek mobbing uyguladı. Bakanlığın yaptığı tüm denetimlerden sorunsuz geçen tesis 17 Aralık 2019 günü çaresiz kalarak tesisin faaliyetini durdurdu.

KANALİZASYON ATIKLARI DEREYE SALINIYOR

Bilecik'te arıtma tesisi olmamasına rağmen mevcut olan tesisi de çalıştırmayan Semih Şahin kentin tüm kanalizasyon giderlerinin Dalak ve Hamsu derelerine salınmasına göz yumdu. Her iki derenin de aktığı Sakarya nehrine dökülen lağım suları buradan Marmara denizine ve İstanbul'a kadar ulaşıyor. İhaleyi alan ve tüm şartlara uyarak tesisi yapan yatırımcı firma yetkilileri ise Belediyeye dava açarken, Semih Şahin'in yasalara uymadığının altını çizdi.

VATANDAŞTAN BÜYÜK TEPKİ

Tesisin bulunduğu Hürriyet Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, havaların ısınmasıyla kokmaya ve çevrenin sineklerle dolmaya başlamasına büyük tepki gösterdi. Hazır halde bir arıtma tesisinin olmasına rağmen kanalizasyon sularının yerleşim yerinden derelere bırakılmasına öfkelenen vatandaşlar, CHP'li Şahin'e ateş püskürdü.