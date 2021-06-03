Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında düzenlenen 'Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyonunda PKK'lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada güvenlik korucusu Cahit Çelik şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Bu operasyonda 3 terörist ise etkisiz hale getirildi.



Yaralı askerlerin Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, şehit güvenlik korucusu Cahit Çelik için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Törene, Vali Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nasrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.





Şehit Cahit Çelik Türk bayrağına sarılı cenazesi tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, özgeçmişi okundu. Duaların okunmasından sonra şehit Cahit Çelik toprağa verilmek üzere ambulansla Mutki ilçesinin Bozburun Köyü Güvenli mezrasına uğurlandı.