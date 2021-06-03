Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün? Bayram tatili kaç gün? 2021 Dini Günler Takvimi ile bayram tarihi!

İki dini bayramımızdan biri olan Kurban Bayramı için hazırlıklara şimdiden başlandı. Kurban kesmeye hazırlanan pek çok kişi, bu yıl Kurban Bayramı ne zaman sorusuyla birlikte 2021 kurbanlık fiyatları hakkında araştırma yapıyor. 2021 Kurban Bayramı hangi gün, bayram tatili kaç gün soruları da bayram tatilinin 9 gün olup olmadığını merak edenler tarafından inceleniyor. İşte 2021 Dini Günler Takvimi ile bayram tarihi!

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Dini günler hicri takvime göre oluşturulduğu için miladi takvime göre her yıl 11 gün geriye gelmektedir. Kurban Bayramı da bu yıl 11 gün geriye gelerek Temmuz ayına tekabül ediyor. 2021 Dini Günler Takvimi'ne göre, Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da sona erecek.