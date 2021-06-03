Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı hangi gün? Bayram tatili kaç gün? 2021 Dini Günler Takvimi ile bayram tarihi!

İki dini bayramımızdan biri olan Kurban Bayramı için hazırlıklara şimdiden başlandı. Kurban kesmeye hazırlanan pek çok kişi, bu yıl Kurban Bayramı ne zaman sorusuyla birlikte 2021 kurbanlık fiyatları hakkında araştırma yapıyor. 2021 Kurban Bayramı hangi gün, bayram tatili kaç gün soruları da bayram tatilinin 9 gün olup olmadığını merak edenler tarafından inceleniyor. İşte 2021 Dini Günler Takvimi ile bayram tarihi!
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Dini günler hicri takvime göre oluşturulduğu için miladi takvime göre her yıl 11 gün geriye gelmektedir. Kurban Bayramı da bu yıl 11 gün geriye gelerek Temmuz ayına tekabül ediyor. 2021 Dini Günler Takvimi'ne göre, Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da sona erecek.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN 2021
Kurban Bayramı bu yıl Salı günü başlayıp Cuma günü sona erecek. 19 Mayıs Pazartesi ise Arefe Günü olduğu için yarım gün tatil sayılacak.
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
KURBAN BAYRAMI BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, 9 GÜN MÜ?
Arefe günü Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın son günü ise Cuma günü olduğu için hafta sonu bayram tatiline dahil ediliyor. Pazartesi günü normal şartlar altında yarım gün tatil fakat iki hafta sonunu tatile bağlayabilmek için arefe gününün tam gün tatil edilmesi de söz konusu. Şayet geçmiş yıllarda olduğu gibi Arefe günü tam gün tatil olursa Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Ancak bu konu hakkında henüz bir karar çıkmadı.
İSLAMİ USULLERDE KURBAN KESİMİ NASIL OLUR?
Hayvanı acı çektirmeden, eziyet etmeden kesmek en önemli kuraldır. Kesilmeye uygun olmayan ve yaşını doldurmayan hayvanlar kesilemez. Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır. Kıbleye karşı dönerek tekbir ve tehlil getirilmelidir. Ardından Bismillahi Allahu Ekber denilmeli ve kesim esnasında keskin bir bıçak kullanılmalı, işlem hayvana eziyet etmeden tek seferde tamamlanmalıdır. Bu süreçte hayvana eziyet etmek, onu korkutmak, canını yakmak mekruhtur.
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılındıktan sonra başlar. Bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden yani namaz vakti girdikten sonra kurban kesimine başlanır. Kurban kesimi Hanefilere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Bu süre zarfında gece ve gündüz kurban kesilebilir fakat gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiilere göre ise bayramın 4. günü gün batımına kadar kurban kesilebilir. Hayvan kesilen günlere "Eyyam-ı nahr" denilir.