CHP’li Yıldırım’a yumruklu saldırı

Dün akşam saatlerinde Çeşme'de meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre CHP'li Meclis üyesi Aybars Yıldırım ile bazı vatandaşlar arasında alacak verecek meselesinden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi sonucu Yıldırım yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu yaralanarak Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Yıldırım'ın daha sonra tedavi için İzmir'e sevk edildiği öğrenildi.

KAÇAK REZİDANS YAPMIŞTI

Çeşme'de inşa ettiği kaçak rezidansla gündeme gelen Yıldırım, otel yapma ruhsatı aldığı arsasına 29 bağımsız bölümden oluşan daire inşaatına başlamıştı. Bu sürede bir bölümünü de satmıştı. Ancak bina yasalara aykırı olduğu için 2018 yılında mühürlenmişti. Mühürlenmesine rağmen mühür fekki yaparak inşaatı tamamlayan Yıldırım, imar barışından yararlanmış ancak aldığı yapı kayıt belgesi yasalara aykırı olduğu için daha sonra iptal edilmişti.

ALACAK VERECEK MESELESİ

Çeşme Belediye Encümeni de kaçak rezidans için yıkım kararı vermişti. 26 Mayıs'ta başlaması öngörülen yıkım komik gerekçelerle ertelenmişti. Binanın oturma ruhsatı olmadığı için daire sahiplerine de bağımsız tapu verilememişti. Rezidanstan daire alan vatandaşlar tapu alamayınca mağdur olmuştu. Aybars Yıldırım'ın tartıştığı ve dayak yediği kişinin bu mağdurlardan biri olduğu öne sürüldü. Öte yandan diğer bir kaynak ise tartışmanın Yıldırım'ın inşaat malzemesi aldığı kişilere borcunu ödememesi sonucu çıktığını, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu darp edildiğini belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.