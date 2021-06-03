Cihanbeyli ilçesinde 20 metre derinliğinde obruk oluştu

600'e yakını Karapınar ilçesinde olmak üzere binin üzerinde obruk bulunan Konya bölgesindeki obruklara bir yenisi daha eklendi. Cihanbeyli ilçesine bağlı Günyüzü Mahallesinde yaşayan Kenan Bağcı'ya (48) ait pancar ekili tarlada obruk oluştu.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Obruğu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede obruğun 20 metre çapında ve yaklaşık 20 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri herhangi bir kaza olmamasına karşın obruk çevresinde güvenlik önlemi aldı.