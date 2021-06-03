Çöp kamyonunun ezdiği kadın hayatını kaybetti

Kaza saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Tebliğ Sokakta meydana geldi.

Selçuklu Belediyesi temizlik işlerinde çalışan Murat Bayram, çöp kamyonu ile sokağa girdi. Çöp konteynırlarının olduğu yerde bir aracın olması nedeniyle sola manevra yapan Bayram, bu sırada sokak üzerinde yürüyen kadına çarptı. Aracın altında kalan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kimliği henüz tespit edilemeyen 50'li yaşlarda olduğu değerlendirilen kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza sonrası gözyaşlarını tutamayan Murat Bayram ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.