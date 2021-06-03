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Giriş Tarihi: 3.6.2021 13:39

ÇÜ’de CTS çalışmaları başladı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇÜ’de CTS çalışmaları başladı

bünyesinde "Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS)" kurulması için çalışmalara başlandı. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in kurulması için desteklediği ve kurulum aşaması çalışmalarını bizzat takip ettiği CTS, öğrenciler ile çalışanların kampüs sınırları dahilinde cinsel taciz ve saldırıya maruz kalmaları durumunda hukuki, psikolojik ve tıbbi destek alacakları bir birim olarak hizmet verecek.

Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KADAUM) girişimleriyle hayata geçirilmesi planlanan CTS'nin kuruluş çalışmalarına Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile start verildi. Birimin kurulmasıyla ilgili çalışmaları titizlikle takip ettiğini ve destek verdiğini bildiren Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, CTS'nin öğrenciler ile çalışanların kampüs sınırları dahilinde cinsel taciz ve saldırıya maruz kalmaları durumunda hukuki, psikolojik ve tıbbi destek alacakları bir birim olarak hizmet vereceğini söyledi.

Çukurova Üniversitesi'ne bağlı fakülteler, yüksekokullar ve gereken merkezlerde tanıtım toplantılarının yer alacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, gerektiğinde sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak iş birliktelikleriyle de cinsel taciz ve saldırıya ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla eğitimler düzenleneceğini kaydetti.

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ÇÜ’de CTS çalışmaları başladı
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