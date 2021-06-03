ÇÜ’de CTS çalışmaları başladı

Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KADAUM) girişimleriyle hayata geçirilmesi planlanan CTS'nin kuruluş çalışmalarına Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile start verildi. Birimin kurulmasıyla ilgili çalışmaları titizlikle takip ettiğini ve destek verdiğini bildiren Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, CTS'nin öğrenciler ile çalışanların kampüs sınırları dahilinde cinsel taciz ve saldırıya maruz kalmaları durumunda hukuki, psikolojik ve tıbbi destek alacakları bir birim olarak hizmet vereceğini söyledi.

Çukurova Üniversitesi'ne bağlı fakülteler, yüksekokullar ve gereken merkezlerde tanıtım toplantılarının yer alacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, gerektiğinde sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak iş birliktelikleriyle de cinsel taciz ve saldırıya ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla eğitimler düzenleneceğini kaydetti.