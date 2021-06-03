Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma Namazı kılınışı, abdest alınışı ve okunacak dualar, sureler

Bir Cuma gününe daha huzur ve mutlulukla ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu güzel ve anlamlı günde camilere giderek Cuma namazı kılacak olanlar, namazın kılınış detaylarıyla ilgili bilgilerini tazelemek isteyerek Cuma Namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma Namazı kılınışı, okunacak dualar, sureler ve adım adım abdest alınış bilgileri şöyle;