Deniz kirliliğine karşı tek kişilik seferberlik

Marmara Denizi ile İstanbul Boğazı, deniz salyası ve denizanası istilaları ile boğuşurken, İstanbul'da yaşayan deniz ve doğa aşığı Şinasi Yelkenci (50) insanlığa örnek olacak bir çalışmayla dikkat çekiyor. Yelkenci, insanların dikkatini denizlerdeki kirliliğe çekmek için 23 yıldır denizden topladığı çöpleri sanat eserlerine dönüştürüyor. Arkadaşlarının 'Deniz Çöpçüsü' adını taktığı Şinasi Yelkenci, hem doğanın katledilmesine dikkat çekiyor, hem de deniz canlıları için farkındalık oluşturuyor.

İstanbul'da bir ilaç firmasında işçi olarak çalışan Şinasi Yelkenci, yıllar önce doğadaki kirliliğe karşı savaş açtı. Doğa tutkunu Şinasi Yelkenci, kendisini kendi tabiriyle tam bağımsız deniz çöpçüsü olarak tanımlıyor. Denizden topladığı doğayı katleden plastik çöpleri evinin bodrumunda oluşturduğu atölyeye getiren Yelkenci, bu çöplerden sanat eserleri oluşturuyor.

LAKABI DENİZ ÇÖPÇÜSÜ

Sahillerde çöp toplayan Şinasi Yelkenci, arkadaşlarının kendisine deniz çöpçüsü lakabı taktığını söyledi. Lakabından gocunmadığını belirten Yelkenci; "Benim doğa kirliliğine karşı aşırı bir hassasiyetim var. 23 yıl önce sahillerdeki deniz çöplerini topluyordum. Bu durum zamanla benim için etkinlik haline geldi. Tatile de gitsem bir şekilde deniz çöpü topluyorum ve doğanın kirletilmemesi için farkındalık oluşturmak adına sosyal medyamda paylaşıyorum. Buradaki asıl amaç çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek. Plastik ürünlerin doğada yok olma süreci çok uçun olduğu için bunlar mikro plastik haline dönüşüyor. Bu o mikro plastiklerde balıklara ve balıklardan da bize geçiyor. Bu yüzden yıllarca denizden çöp topladığım için arkadaşlarım bana deniz çöpçüsü lakabını taktılar. Bu lakaptan hiçte gocunmuyorum" diye konuştu.

DENİZ ÇÖPLERİNİ SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Topladığı deniz çöplerini arkadaşlarının tavsiyesiyle kalıcı hale getirmeye karar veren Şinasi Yelkenci, 7 yıl önce çöpleri sanatsal malzeme olarak kullanmaya başladı. Çöplerden bir çok süs eşyası yapan Şinasi Yelkenci; "Önceleri topladığım çöpleri çöp kutularına atıyordum. Ama 7 yıl önce arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine çöplerden sanatsal eserler üretmeye başladım. Mesela çöpten gitar, tablo, ve çeşitli figürler yaptım. Yaptığım bu eserleri 2018 yılında sergiledim. Yaptığım eserlerin çöpten yapıldığını bir çok kişi anlamadı bile.

Aylarca yıllarca topladığım çöplerden ne yaparım diye bakıyorum önce. Diş fırçası, plastik kap, yada araç lastiği gibi elimde ne varsa o malzemeleri kullanarak bir şeyler yapıyorum. Hatta atıklardan yaptığım müzik aletleri ile gönüllü arkadaşlarımla Denizden Gelenler Müzik Orkestrası bile kurduk. Şuanda dünyada 50 ülkeden 250 deniz çöpçüsü var. Türkiye'den ise sadece ben varım. Çeyrek asra yaklaşan çalışmalarım nedeniyle İstanbul Çevre Örgütü tarafından ödüllendirildim. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'ta bana teşekkür yazısı gönderdi"

ORMANLAR KADAR DENİZLERDE OKSİJEN ÜRETİYOR

Karada bulunan atık maddelerin denizde de olduğunu belirten Şinasi Yelkenci; "Benim doğada çöp toplamam insanlara normal gelen bir şey değil. Doğa insanlık için çok kıymetli olmalı. Bize okullarda öğretmenler hep sadece ormanlarda oksijen üretildiğini söylemişti,. Ama denizlerde de planktonlar vasıtasıyla oksijen üretiliyor.

Aldığımız nefesin yarısı ormanlardan ise yarısı da denizlerden geliyor. Ormanı yok etmek, denizleri kirletmek bindiğimiz dalı kesmekten farksızdır. Kişisel temizlik kişi için önemli ama denizlerin kirlenmesi hepimiz için önemli. Denizden çöp olarak en çok plastik poşet ve plastik türevleri çıkıyor. Poşetlerin ücretlendirilmesi yerinde ve olumlu ancak gereksiz olan bir çok tek kullanımlık plastik ürün hala çok yaygın halde kullanılıyor. Yetkililerin bunlarla da ilgili düzenlemesi yapmalı ki çocuklara temiz bir gelecek bırakalım" diye konuştu.