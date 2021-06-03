Deniz salyası nedir, nasıl oluşur? Müsilaj nedir, neden olur? Deniz salyası neden kaynaklanır, nasıl geçer?

İstanbul kıyıları başta olmak üzere Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj nedir, neden olur diye araştırılıyor. Deniz salyası nedir, nasıl oluşur gibi sorulara yanıt arayan İstanbullular, deniz salyası ya da müsilaj olarak adlandırılan bu kabusun son bulmasını umuyor. Gebze, Erdek, Yalova, Gemlik, Mudanya, Gelibolu, Adalar ve boğazdaki sahilleri kaplayan deniz salyası, deniz tabanına yerleşerek deniz canlılarının hayatını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, deniz salyası neden kaynaklanır ve nasıl temizlenir diye araştırırken denizin bu sorundan kurtulması için çözüm arayışları devam ediyor.
DENİZ SALYASI NEDİR?
Marmara Denizi'nde aylardır varlığını sürdüren ve gözle görülür bir kirlilik oluşturan deniz salyası, yayılımını hızla sürdürerek Marmara Denizi'nin tamamını tehdit eder hale geldi. Bölgede balıkçılığı, deniz turizmini ve dolaylı olarak insan sağlığını olumsuz etkileyen bu oluşum, denizdeki mikroorganizmaların artması sonucu ortama salgıladıkları organik bileşiklerle oluşuyor. Deniz tabanındaki canlıların güneşle temasını kesip beslenme ve solunumlarını engeller. Balık yumurtalarını ve hayvansal besinleri sarmalayarak canlı çeşitliliğini ciddi oranda azaltır.
DENİZ SALYASI NEDEN OLUR?
Denizde artış gösteren mikroorganizmaların salgıladıkları organik bileşikler suyla temas ettiklerinde şişer. Gözle görünür hale gelen bu organizmalar deniz salyası adını alır. Deniz salyasının oluşması için yüksek derecede azot ve fosfat girdi ve su sıcaklığı gerekir.
DENİZ SALYASI NASIL OLUŞUR?
Atık arıtma tesislerinden gelen sıvı atıklar, doğrudan denize verilen kanalizasyonlar, kıyı şeridinde yer alan sanayi işletmelerinin atıkları bu duruma sebep oluyor. Kirliliğe bağlı olarak fitoplankton denilen hücreler aşırı çoğaldığında ekstrem şartlar oluşuyor ve misülaj salgılanıyor. Şeffaf, organik mukusumsu yapıdaki misülaj, mikroorganizmal için hızla üreme ve gelişme ortamı yaratıyor. Mikroorganizmalar, bakteriler ve virüsler hızla kümelenerek bir tül gibi metrelerce uzayıp gidiyor ve hızla denizi sarıyor. Yüzeyden yaklaşık 5 metre aşağıda başlayan bu oluşum giderek derine iniyor. Şu anda Marmara Denizi'nde 30 metre derinlere kadar yayılım gösteriyor.
DENİZ SALYASI NASIL TEMİZLENİR?
Deniz salyası neredeyse tüm bitkiler ve birtakım mikroorganizmalar tarafından üretilen, kalın ve yapışkan bir maddedir. Uzmanlar, deniz salyaları mevsimsel geçiş süreci tamamlandığında ortadan kaybolacağını düşünüyor. Ancak denize dökülen atıkların artması ve küresel ısınma nedeniyle deniz salyası oluşumu sık sık tekrarlıyor ve bu da uzun vadede denizlerin ciddi zarar görmesine yol açıyor. Deniz salyası görülen yerlerde denize girilemiyor. Ayrıca balıkçı ağlarına yapışan deniz salyası avlanmayı zorlaştırıyor. Bununla birlikte deniz salyasına temas eden balıkların tadı ve kokusu değişiyor. Uzmanlar bu şartlar altında toplanan balıkların tüketilmemesini öneriyor.