Deniz salyası nedir, nasıl oluşur? Müsilaj nedir, neden olur? Deniz salyası neden kaynaklanır, nasıl geçer?

İstanbul kıyıları başta olmak üzere Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj nedir, neden olur diye araştırılıyor. Deniz salyası nedir, nasıl oluşur gibi sorulara yanıt arayan İstanbullular, deniz salyası ya da müsilaj olarak adlandırılan bu kabusun son bulmasını umuyor. Gebze, Erdek, Yalova, Gemlik, Mudanya, Gelibolu, Adalar ve boğazdaki sahilleri kaplayan deniz salyası, deniz tabanına yerleşerek deniz canlılarının hayatını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, deniz salyası neden kaynaklanır ve nasıl temizlenir diye araştırırken denizin bu sorundan kurtulması için çözüm arayışları devam ediyor.

DENİZ SALYASI NEDİR?

Marmara Denizi'nde aylardır varlığını sürdüren ve gözle görülür bir kirlilik oluşturan deniz salyası, yayılımını hızla sürdürerek Marmara Denizi'nin tamamını tehdit eder hale geldi. Bölgede balıkçılığı, deniz turizmini ve dolaylı olarak insan sağlığını olumsuz etkileyen bu oluşum, denizdeki mikroorganizmaların artması sonucu ortama salgıladıkları organik bileşiklerle oluşuyor. Deniz tabanındaki canlıların güneşle temasını kesip beslenme ve solunumlarını engeller. Balık yumurtalarını ve hayvansal besinleri sarmalayarak canlı çeşitliliğini ciddi oranda azaltır.