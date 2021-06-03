Denizden topladığı çöpleri sanat eserine dönüştürdü

Marmara Denizi ile İstanbul Boğazı, deniz salyası ile boğuşurken, İstanbul'da yaşayan deniz ve doğa âşığı Şinasi Yelkenci (50) örnek bir çalışma yapıyor. Yelkenci, insanların dikkatini denizlerdeki kirliliğe çekmek için 23 yıldır denizden topladığı çöpleri evinin bodrumunda oluşturduğu atölyesinde sanat eserlerine dönüştürüyor. Arkadaşlarının 'Deniz Çöpçüsü' adını taktığı Yelkenci şöyle konuştu: "7 yıl önce arkadaşlarımın tavsiyesiyle çöplerden eserler üretmeye başladım. Gitar, tablo ve çeşitli figürler yaptım. 2018'de sergiledim. Atıklardan yaptığım müzik aletleri ile Denizden Gelenler Müzik Orkestrası kurduk. Dünyada 50 ülkeden 250 deniz çöpçüsü var. Türkiye'den sadece ben varım. İstanbul Çevre Örgütü ödül verdi. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'ta bana teşekkür yazısı gönderdi."