Denizli’de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza, Pamukkale ilçesi Haytabey Mahallesi ile Uzunpınar Mahallesinde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iki mahalle arasında seyir halinde bulunan 1'i servis minibüsü olmak üzere 2 araç uçuruma yuvarlandı. Kazayı yoldan geçen diğer sürücülerin fark etmesi üzerine ihbarda bulundu.