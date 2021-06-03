Dilek Hemşire boşanmak istiyor: Herkes ölür demişti ama dualar kabul oldu

Öldürmeye teşebbüs suçundan Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Güven'e kasten yaralama suçundan 5 yıl 15 ay hapis cezası verildi. Dilek Güven'in avukatı cezayı az bularak, Hüseyin Güven'in avukatı ise cezayı çok bularak davayı istinafa taşıdı.

Dilek Güven ise dava sürerken Hüseyin Güven'den boşanmak için 7. Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Geçen 27 Mayıs tarihinde davanın ikinci celsesi görüldü ancak çift boşanamadı.



"KIZIMA BIÇAK ÇEKİP TEHDİTLER SAVURDU"



Yaşadığı dehşeti anlatan Dilek Güven, "Bundan tam 1 yıl önce eşim tarafından 7 yerimden bıçaklandım. Kendi kendime yaptığımı, evimi terk ettiğimi söyledi. Mahkemede namusuma iftira attı, leke sürdü. Ağır yaralandığım olayda evlatlarım için yaşama tutundum. Gerçekleri söyleyebilme imkanım oldu" diye konuştu.

Ayrılma sebebinin ise ilk eşinden olan 13 yaşındaki kızı yemeğe gelemedi diye eşinin bıçak çekip tehditler savurduğunu söyleyen Güven, "Ben bu olayı kaldıramadım. Kızımı babamın evine götürdüm ama 2 küçük çocuğum daha olduğu için evi terk edemedim. 3 hafta sonra da ondan ayrılacağımı söyleyince beni 7 yerimden bıçakladı" dedi.



"BİR İNSAN CANI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"



Yoğun bakım hemşiresi olarak çalışırken şu anda masa başı hemşirelik yaptığını belirten Güven, mesleğini de özlediğini söyleyerek, "6 gün yoğun bakımda 14 gün de serviste 2 tane göğüs tüpüyle yaşama tutunmaya çalıştım. Mahkemede ise beni gönüllü olarak bıçaklamaktan vazgeçtiği için, ben yerde kanlar içerisinde yatarken benim yalvarmam üzerine 112'yi arayıp beni hastaneye götürdüğü için 5 yıl ceza aldı. Bunun 4 yılını yatar dediler. Bir insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Adalet savaşının içerisindeyim. Bundan 1 hafta önce de ikinci boşanma davamız görüldü ve ben yapılanları hakime hanıma anlattım ama beni boşamadı" ifadelerini kullandı.



"CEZAEVİNDE BİZİ ÖLDÜRME PLANLARI YAPIYOR"



Eşinin cezaevinden bile kendisini tehdit ettiğini söyleyen Dilek Güven, daha sonra şunları kaydetti:

"Cezaevinde bile bizi tehdit ediyor. Orada bir mahkum arkadaşına beni ve kızımı öldürme planları yaptığını söylemiş. O kişi de ağır cezaya mektup yazıp uyardı. Onun yanı sıra evime ve iş yerime de mektup yazıp rahatsız ediyor. Zaten bu kadın öldürmelerini yapan kişiler saplantılılar. Türk milleti olarak biz savaşlarda dahi kadınlara vurmayan insanlardık ama gebe kadınlar öldürülüyor. Beni bıçakladığı bıçak yasak bıçaklardan sayılmamış."