Diyarbakır’da 7 milyon kök hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında başlanılan Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terörizmle mücadele operasyonu tamamlandı.

Söz konusu operasyonda; 141 farklı noktada, 7 milyon 233 bin 602 kök kenevir bitkisi, 32 kilogram toz esrar, 2 adet su motoru, 12 bin 870 metre uzunluğundaki sulama hortumu, 1 adet akü, 1 adet küçük tüp, 1 adet 4'lü pil bloğu, 25 kilogram gübre ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.

Esrar elde etmek amacıyla kenevir eken 43 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.