Duygu’nun katiline indirimsiz müebbet

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten'i (30) öldürüp Kepez'de ormanlık alana gömen sevgilisi Veli Ünder (45) ve ona para karşılığı yardım eden Mahsun Demiralp ile Serhat ve Doğukan Özcan kardeşlerin yargılanmasına başlandı. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuklu Ünver ve diğer 3 sanık tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi bağlantısı ile katıldı. Duruşmada şikâyetini tekrarlayan anne Leyla Çelikten, "Torunlarım her gün annelerini soruyor. Benim kızımı öldüren, cesedini hayvanlara yem edenlerden şikayetçiyim. Bu katil öyle bir ceza alsın ki tüm dünyaya ibret olsun.Türkiye'ye örnek bir ceza çıksın" diye ağladı. Erkek kardeş Anıl Çelikten ise "Bunların tamamı çete. Hepsi en ağır şekilde cezalandırılsın" diye konuştu. Ünver kimseyi öldürmediğini öne sürerken, diğer üç sanık pişman olduklarını söyleyerek tahliyelerini talep ettiler. Mahkeme Ünver'i "Kasten insan öldürmeden" müebbet hapse mahkûm ederken, indirim uygulamadı. Diğer üç sanık ise 4'er yıl hapse mahkûm olurken yattıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.DURUŞMA sonrası açıklama yapan anne Leyla Çelikten iki elini havaya açarak, "Bugün siyahları çıkartıp ilk kez uyuyacağım. Buradan ATV televizyonu ve Müge Anlı'ya teşekkür ediyorum. Bunlara verilen hiçbir ceza benim kızımı geri getiremeyecek. Bunu biliyorum. Ben ölene kadar da evlat acısı yüreğimde yanacak" dedi.