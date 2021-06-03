En pratik falafel tarifi: Falafel malzemeleri nelerdir? Nohut köftesi - falafel nasıl yapılır?

Nohut köftesi olarak da adlandırılan falafel, et tüketmeyenlerin başvurduğu ilk köfte tariflerinden biri oluyor. Nohut, baharat ve yeşilliklerle oluşturulan bu lezzet şöleni, falafel nasıl yapılır, falafel malzemeleri nelerdir gibi sorularla araştırılıyor. İşte en pratik falafel tarifi ve falafel sosu tarifi.
FALAFEL MALZEMELERİ NELERDİR?
1 su bardağı nohut
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 demet maydanoz
Bir tutam kişniş
1 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kimyon
2-3 yemek kaşığı un
Tuz
1 su bardağı süzme yoğurt
Yarım limonun suyu
1 yemek kaşığı tahin
FALAFEL NASIL YAPILIR?
Bir gece önceden suda bekletilmiş nohut haşlanır. Soğan ve sarımsakların kabukları soyulur ve doğranır. Maydanoz ve varsa taze kişnişin yaprak kısımları ayırılır. Un hariç bütün malzemeler birleştirilir ve rondo yardımıyla çekilir. Daha sonra un eklenir ve el ile yoğurulur. Homojen hale gelen karışımdan ceviz kadar parçalar alınıp yuvarlanır ve kızgın yağda kızartılır.
FALAFEL SOSU TARİFİ
Falafel sosu için tahin, limon suyu ve yoğurt güzelce çırpılır. Ardından kızaran falafel köftelerinin üzerine gezdirilir ya da köftelerin yanında servis edilir.