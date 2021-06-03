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Giriş Tarihi: 3.6.2021 16:05

En pratik : Falafel malzemeleri nelerdir? Nohut köftesi - ?

En pratik falafel tarifi: Falafel malzemeleri nelerdir? Nohut köftesi - falafel nasıl yapılır?

Orta Doğu ve özellikle Lübnan mutfağının en sevilen yemeklerinden merakla araştırılıyor. Diğer adı nohut köftesi olan ve Lübnan yemeklerini sevenler ve vejetaryen beslenenlerin sıklıkla tercih ettiği bu meze, falafel malzemeleri nelerdir, gibi sorularla araştırılıyor. İşte en pratik falafel tarifi!

Nohut köftesi olarak da adlandırılan falafel, et tüketmeyenlerin başvurduğu ilk köfte tariflerinden biri oluyor. Nohut, baharat ve yeşilliklerle oluşturulan bu lezzet şöleni, falafel nasıl yapılır, falafel malzemeleri nelerdir gibi sorularla araştırılıyor. İşte en pratik falafel tarifi ve falafel sosu tarifi.

FALAFEL MALZEMELERİ NELERDİR?

1 su bardağı nohut

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 demet maydanoz

Bir tutam kişniş

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

2-3 yemek kaşığı un

Tuz

1 su bardağı süzme yoğurt

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı tahin

FALAFEL NASIL YAPILIR?

Bir gece önceden suda bekletilmiş nohut haşlanır. Soğan ve sarımsakların kabukları soyulur ve doğranır. Maydanoz ve varsa taze kişnişin yaprak kısımları ayırılır. Un hariç bütün malzemeler birleştirilir ve rondo yardımıyla çekilir. Daha sonra un eklenir ve el ile yoğurulur. Homojen hale gelen karışımdan ceviz kadar parçalar alınıp yuvarlanır ve kızgın yağda kızartılır.

FALAFEL SOSU TARİFİ

Falafel sosu için tahin, limon suyu ve yoğurt güzelce çırpılır. Ardından kızaran falafel köftelerinin üzerine gezdirilir ya da köftelerin yanında servis edilir.

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En pratik falafel tarifi: Falafel malzemeleri nelerdir? Nohut köftesi - falafel nasıl yapılır?
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