En pratik falafel tarifi: Falafel malzemeleri nelerdir? Nohut köftesi - falafel nasıl yapılır?

Nohut köftesi olarak da adlandırılan falafel, et tüketmeyenlerin başvurduğu ilk köfte tariflerinden biri oluyor. Nohut, baharat ve yeşilliklerle oluşturulan bu lezzet şöleni, falafel nasıl yapılır, falafel malzemeleri nelerdir gibi sorularla araştırılıyor. İşte en pratik falafel tarifi ve falafel sosu tarifi.

FALAFEL MALZEMELERİ NELERDİR?

1 su bardağı nohut

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 demet maydanoz

Bir tutam kişniş

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

2-3 yemek kaşığı un

Tuz

1 su bardağı süzme yoğurt

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı tahin