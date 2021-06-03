Enduro Şampıyonası Kocaeli’nde yapılacak

KocaeliBüyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonası sezonunun ilk ayak yarışı, 05-06 Haziran tarihlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve ATV parkurunda yapılacak. Enduro tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 1. ayağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve ATV parkurunda toplu başlangıç alacak endurocular, zorlu engelleri geçmeye çalışacak. Büyükşehir ev sahipliğinde "Spor, Turizmin Geleceğidir" sloganıyla Spor Turizmi kapsamında dört ayaktan oluşan şampiyonanın ilk ayağı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kartepe Motosiklet Kulübü'nün işbirliğinde gerçekleşecek. İHA