Eskişehir'de eski nişanlı dehşeti: Sana gününü göstereceğim!

6 FARKLI KİLİT TAKTIRDI



Uğur Y. tarafından uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddet dolayısıyla kendi çapında önlemler almaya çalıştığını belirten Melahat U., evinin kapısına 6 farklı kilit yaptırdığını, bu sayede gerçekleşen bir olayda darp edilmekten kendisini koruyabildiğini aktardı. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen genç kadın, "En başında korktuğum için şikâyet etmedim. Daha fazla zarar verebileceğini düşündüm. İş çıkışlarımda beni takip edip sürekli onunla olmam için beni zorluyor. 'Benim mesajlarıma neden cevap vermiyorsun?', 'hayatında biri mi var?' diye sürekli rahatsız ediyor. Ölümle tehdit ediyor. Bana yazdığı mesajları siliyor. En son yazdığı mesajı ekran görüntüsü almıştım. Evimin kapısını zorlayarak girmeye çalıştı ancak giremedi. Bu durumda kapıda bekledi ve ben dışarı çıkamadım. Kapının önünde de darp etti. En son beni ölümle tehdit ettiğinde tedirgin oldum ve psikolojim bozuldu" ifadelerini kullandı.



"UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN MESAJLAR ATMAYA DEVAM ETTİ"



Aldırdığı uzaklaştırma kararına rağmen kendisini takıntı haline getiren eski nişanlısının gerek farklı numaralardan gerekse ortak arkadaşları aracılığıyla kendisine ulaşmaya devam ettiğini belirten Melahat U., "Şikayetçi oldum, uzaklaştırma kararı aldırdım. Buna rağmen mesaj atmaya devam etti. Mesajda 'beni şikâyet etmişsin, iş yerine geleceğim, sana rahat vermeyeceğim, sana gününü göstereceğim' gibi ifadeler kullandı. Uzaklaşma kararı bir aydı. Gelen mesajlar üzerine tekrardan gidip ikinci kez şikâyetçi oldum, bir gece de nezarette kaldı. Durumu ciddi görüp bu kararı üç aya uzattılar" dedi.



"YARDIM İSTİYORUM"



Hayatı boyunca bu şekilde tehdit edilmekten korktuğunu ve günlük hayatına devam edebilmek istediğini söyleyen genç kadın, aldığı uzaklaştırma kararlarının süreleri dolduğunda ne yapacağını bilmediğini, yetkililerden yardım istediğini dile getirdi. Melahat U., konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu üç aydan sonra ne yapacağım? Şu anda da tedirginim ama en azından ortada bir uzaklaştırma kararı var ve bir şey yapacağı zaman ceza alacağını biliyor. Belki bu onu durdurabilir ama ben her seferinde bu kararı uzatacak mıyım ya da bundan sonraki hayatımda sürekli tedirgin mi olacağım? Bu şekilde mi yaşayacağım? Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Şikâyet ettikçe daha çok tahrik olur, kinlenir diye korkuyorum. Evet, bu zamana kadar birçok şey yaptı, bir tek öldürmediği kaldı ama bundan sonra şikâyetçi oldum, uzaklaştırma kararı aldım ama bu kararın süresi dolduğunda intikam almak amacıyla bana bir şey yapabilir diye korkuyorum. Uzaklaştırma kararının günlerini sayıyorum 'şu kadar süre rahatım' diye. Ama bu kararın süresi dolduğunda ne yapacağımı bilmiyorum. Bu kişinin psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum çünkü beni takıntı haline getirmiş. Yetkililerden yardım istiyorum, herhangi bir ceza almasını istiyorum. O kadar çok ifade verdim, o kadar çok tedbir ve mahkeme kararları var ki elimde buna rağmen halen tedirginim. Türkiye'de çok fazla kadın cinayeti oluyor ve ben onlardan biri olmak istemiyorum. Sesimin duyulmasını istiyorum."