Fuhuş çetesinde gözaltına alınan 18 kişi adli kontrolle serbest

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bodrum merkezli olarak İstanbul, İzmir, Antalya, Sakarya ve Manisa'da eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için düzenlenen 'Sezon 1' adı verilen operasyonda, 49 kadının kurtarıldı, 28 çete üyesi gözaltına alındı. Muğla Menteşe'deki Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'nde ifadeleri alınan şahıslar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Azeri, Özbek, Moldov, Kırgız, ve Rus, olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kadınlar hakkında, sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i Muğla'daki ifadelerinin ardından Bodrum'a getirildi. Öğle saatlerinde Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin işlemleri yapıldı. 18 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.