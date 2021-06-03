Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te polisin yaptığı çalışmada 7 bin adet uyuşturucu captagon hap ile 4 kilo 100 gram Bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada otoban batı girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin Şehitkâmil ilçesinin Hasırcı Mahallesinde bir ikamete yaptığı operasyonda ise 4 kilo 110 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) uyuşturucu maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alınarak hakkında yasal işlemlere başlandı.