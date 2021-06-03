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Giriş Tarihi: 3.6.2021 13:50

’te uyuşturucu operasyonu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

’te narkotik ekiplerinin bir ev ve arabada yaptığı aramalarda 7 bin adet captagon ile 4 kilo 110 gram Bonzai ele geçirildi.

Gaziantep'te polisin yaptığı çalışmada 7 bin adet uyuşturucu captagon hap ile 4 kilo 100 gram Bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada otoban batı girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin Şehitkâmil ilçesinin Hasırcı Mahallesinde bir ikamete yaptığı operasyonda ise 4 kilo 110 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) uyuşturucu maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alınarak hakkında yasal işlemlere başlandı.

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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu
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