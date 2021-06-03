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Giriş Tarihi: 3.6.2021 16:44 Son Güncelleme: 3.6.2021 17:19

Genç golcü Bertuğ ’da

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Genç golcü Bertuğ Atakaş Hatayspor’da

Yönetim Kurulu transferde, atağa geçti. Yeni sezonda alternatifli geniş bir kadro ile girmeyi planlayan Bordo-Beyazlılar 2.Lig Beyaz Gurupta mücadele eden Sarıyer takımında sözleşmesi biten Bertuğ Özgür Yıldırım’ı renklerine bağladı.

Türkiye Futbol federasyonunun kademeli olarak getirdiği yabancı sınırlandırmasını göz önünde bulundurarak genç yetenekleri kadrosuna katmaya devam eden Atakaş Hatayspor Yönetim Kurulu, Emre Çolak, Fatih Kuruçuk, Osman Şahin ve Sadık Baş'tan sonra son olarak Sarıyer'in genç futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Antakya'ya gelen 23 yaşındaki golcü futbolcu, Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ında katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına Bordo-Beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Geçtiğimiz sezon 2.Ligi Beyaz grupta mücadele eden Sarıyer takımında 29 karşılaşmada forma giyen Bertuğ Özgür Yıldırım, 6 gole imza attı. Sarıyer'in alt yapısından yetişen genç yetenek önümüzdeki sezon Atakaş Hatayspor forması giyecek.

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Genç golcü Bertuğ Atakaş Hatayspor’da
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