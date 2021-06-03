Genç golcü Bertuğ Atakaş Hatayspor’da

Türkiye Futbol federasyonunun kademeli olarak getirdiği yabancı sınırlandırmasını göz önünde bulundurarak genç yetenekleri kadrosuna katmaya devam eden Atakaş Hatayspor Yönetim Kurulu, Emre Çolak, Fatih Kuruçuk, Osman Şahin ve Sadık Baş'tan sonra son olarak Sarıyer'in genç futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Antakya'ya gelen 23 yaşındaki golcü futbolcu, Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ında katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına Bordo-Beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Geçtiğimiz sezon 2.Ligi Beyaz grupta mücadele eden Sarıyer takımında 29 karşılaşmada forma giyen Bertuğ Özgür Yıldırım, 6 gole imza attı. Sarıyer'in alt yapısından yetişen genç yetenek önümüzdeki sezon Atakaş Hatayspor forması giyecek.