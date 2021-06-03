Hakimin eşi için ilik seferberliği! İkizlere hamile kaldı, lösemi şokuyla sarsıldı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli hakimlerden Ahmet Mert'in eşi Bedia Mert, ikiz bebeklerinin doğumu için gün sayıyordu. Mert ailesinin heyecanına gölge düşüren talihsiz olay ise geçtiğimiz Şubat ayında yaşandı. 31 yaşındaki ev hanımı Bedia Mert'in kontrolleri sırasında doktorları lösemi teşhisi koydu. Hemen tedaviye başlandı. Hamile olması sebebiyle bebeklere zarar vermeden 4 ay boyunca hafif bir tedavi uygulandı. İki çocuk annesi Bedia Mert, teşhisten 2 ay sonra ikiz bebeklerini de kucağına aldı.

ADLİYE VE SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorları tarafından titizlikle devam edilen lösemi tedavisinde, anne Mert'e doğumun hemen ardından kemoterapi süreci başlatıldı. Kemoterapi süreciyle birlikte hem hakim Ahmet Mert'in eşi hem de tüm hastalar adına adeta bir seferberlik de yaşandı. Başta İstanbul Adalet Sarayı olmak üzere, sosyal medyada da hakim Mert'in eşi ve tüm hastalar için vatandaşlara kök hücre/ilik bağışı için çağrı yapıldı.

AİLESİNDEN GÜÇ ALIYOR



Bedia Mert'e tedavisi sürecinde yeni kucağına aldığı ikiz bebeğiyle birlikte 4 çocuğu ve hakim eşi, en büyük destekçisi oldu. Bu süreçte moralinin de iyi olduğu öğrenilen anne Mert ve diğer hastalara umut olması dileğiyle başlatılan kampanya ise Kızılay öncülüğünde. "Kan ver, can ver. İnsanlığın sana-kana ihtiyacı var" çağrısıyla birlikte bağışlar hayati önem taşıyarak bekleniyor. "https:/kanver.org/sayfa/kan-hizmetleri/kok-hucre-bagisi/53" adresinden de başvuru yapılabilecek noktalar görüntülenebiliyor.