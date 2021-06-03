Hasankeyf siluetine tekrar kavuştu

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın faaliyet geçmesiyle bir dönemin sonlandığı Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te yaşam yeni yüzüyle kaldığı yerden devam ediyor. Hasankeyf'in siluetini oluşturan ve 1329'da Eyyûbîler tarafından yapılan Küçük Saray, dolgu çalışmaları sebebiyle kot seviyesi düştü. Baraj sularından etkilenmemesi için beton bariyerlerle koruma altına alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Küçük Saray'ın baraj suyunun sızması üzerine 80 milyon TL'ye mal olan yükseltilme çalışmalarına başlandı. 4 aşama şeklinde gerçekleştirilen yükseltilme çalışmasıyla tarihi yapı bulunduğu yerden 6 metre yükseltildi.

ÇALIŞMALAR BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜ

Toplam ağırlığı 2 bin 374 ton olan Küçük Saray, 90 santimetre kalınlığında kaldırma temelinin altına yerleştirilen 76 adet hidrolik kriko ile yapı 4 aşamama şeklinde 40 günde 6 metre yükseltildi. Yükseltilme çalışmalarında 30 personel tarihi esere zarar gelmemesi için büyük bir özen gösterdi. Konu ile ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilerde, "Küçük Saray'ın dördüncü kademe kaldırma işlemi de başarıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece eser ilk haline göre 6 metre yükseltilmiş oldu. Son kademenin kaldırılmasının ardından eserin altına beton imalatı yapılacaktır. Bu çalışmadan sonra artık dolgunun üstünde bir siluet özeliğini tekrar kazanmış oldu" denildi.