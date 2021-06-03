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Giriş Tarihi: 3.6.2021 22:37

Her biri suç makinesi çıktı!

ABBAS ÇAKAR
Her biri suç makinesi çıktı!

İlçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden, piyasa değer, i 15 bin lira olan çeşitli malzemelerin çalınması ile ilgili çalışmalarda bulunan , her biri adeta suç makinesi olan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kocaeli Başiskele İlçesinde, 29 Mayıs 2021 günü meydana gelen olayda, bir iş yerinde piyasa değeri 15. 000 TL olan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, cep telefonu, projeksiyon cihazı, ısıtıcı ve çelik termos malzemelerinin çalınması ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi tespit ederek, akşam saatlerinde düzenlediği operasyonda yakaladı.

Şahısların ikametlerinde çalınan malzemelerde ele geçirilerek iş yeri sahibine teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 17 ayrı suçtan sabıkası bulunan A.E, 11 ayrı suçtan sabıkası bulunan A.C ve 14 ayrı suçtan sabıkalı S.S 'nin sorgularına başlandığı ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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Her biri suç makinesi çıktı!
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