Her biri suç makinesi çıktı!

Kocaeli Başiskele İlçesinde, 29 Mayıs 2021 günü meydana gelen olayda, bir iş yerinde piyasa değeri 15. 000 TL olan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, cep telefonu, projeksiyon cihazı, ısıtıcı ve çelik termos malzemelerinin çalınması ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi tespit ederek, akşam saatlerinde düzenlediği operasyonda yakaladı.

Şahısların ikametlerinde çalınan malzemelerde ele geçirilerek iş yeri sahibine teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 17 ayrı suçtan sabıkası bulunan A.E, 11 ayrı suçtan sabıkası bulunan A.C ve 14 ayrı suçtan sabıkalı S.S 'nin sorgularına başlandığı ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.