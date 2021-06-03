İki adrese kenevir operasyonu

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Antakya'nın Serinyol Mahallesinde bir ev uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında evde yapılan aramada 39 kök hint keneviri ve 710 gram kubar esrar maddesi ile geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi B.S. hakkında adli işlem yapıldı.

HARBİYE'DE OPERASYON

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Defne'nin Harbiye Mahallesinde yaptıkları operasyonda ise bir evde araya yaptı. Ekipler yaptıkları aramada 8 kök hint keneviri bitkisi, 34,3 gram kubar esrar ve 1 adet öğütme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili evin sahibi M.Ö. hakkında adlı işlem yapıldı.