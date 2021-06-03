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Giriş Tarihi: 3.6.2021 09:40

'da genç kız pencereden düştü!

DHA
İstanbul'da genç kız pencereden düştü!

'da, çalıştığı tekstil atölyesinde mola saatinde arkadaşlarıyla birlikte cam kenarında dinlenen genç kız, dengesini kaybedince 2'nci kattan yere çakıldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 1 Haziran günü Arnavutköy'de yaşandı. Arnavutköy Fatih Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde çalışan 16 yaşındaki E.K., iddiaya göre mola saatinde arkadaşları ile birlikte atölyenin sokağa açılan pencerelerinden birinin kenarına oturdu. E.K. isimli genç kız o sırada dengesini kaybederek sokağa düştü. Binanın 2'nci katındaki atölyeden yere düşen genç kızın yardımına çalışma arkadaşları koştu.

Genç kız, çalıştığı iş yerinin camından böyle düştü | Video

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan E.K.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansa Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Belinden yaralanan genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Genç kızın mola esnasında dengesini kaybederek düştüğü o anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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İstanbul'da genç kız pencereden düştü!
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