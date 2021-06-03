İstanbul'da genç kız pencereden düştü!

Genç kız, çalıştığı iş yerinin camından böyle düştü | Video

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan E.K.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansa Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Belinden yaralanan genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Genç kızın mola esnasında dengesini kaybederek düştüğü o anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



