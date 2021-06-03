İzmir'de inanılmaz olay: Doktor kaçtı hasta kovaladı!



'MAKAS ELİNDEN DÜŞÜNCE YUMRUKLADI'



Saldırganın elindeki makasla acil bölümünde kendisini kovaladığını söyleyen Tokmak, "Yanımıza gelen arkadaşım bana zarar vermemesi için onu biraz itti. Üzerime doğru gelirken sedyenin korkuluğuna takılıp yere düştü. Bu sırada onu sakinleştirmeye çalışınca sol elinde dikiş attığımızda kullandığımız makası gördüm. Tutup düşürmeyi denedim ancak başarılı olamayınca kaçmaya başladım. Makası gören herkes kaçışmaya başladı. Bir hemşire arkadaş, saldırgana sarılarak onu yere düşürdü. Tekrar kurtularak üzerime gelmeye başladığında makasın düşmüş olduğunu gördüm. Gelip yumrukladı. Hemşire arkadaşa olaydan sonra neden kendisini riske attığını sorduğumda 'Nereye kadar kaçabilecektin?' dedi.



'CAYDIRICI CEZALAR OLMADIKÇA ŞİDDETİ BİTİREMEYİZ'



Olaydan sonra şikayetçi olan asistan doktor Tokmak, fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik olarak da şiddete maruz kaldıklarını vurgulayarak, "Buna benzer çok fazla olay yaşıyoruz. Her nöbette 10-15 bu tarz hasta geliyor. Bu insanlar caydırıcı cezalar almadıkça şiddeti bitiremeyiz. Evet, bizler görevimizi yapıyoruz ama sürekli 'Bizim vergilerimle maaş alıyorsun, bakacaksın' gibi sözlere maruz kalıyoruz. Her gün fiziksel olmasa bile psikolojik olarak şiddete maruz kalıyoruz. Saldırgandan şikayetçi oldum. Bundan sonra da adli sürecin takipçisi olacağız. İlk kez bu tarz bir olay yaşadığım için süreci ben de tam olarak bilmiyorum" diye konuştu.



Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde çok zor şartlar altında çalıştığını belirten Tokmak, "Özellikle pandemi döneminde bu tarz şeyler yaşamamız bizleri biraz daha üzüyor çünkü bu süreçte kendi ailelerini göremeyen çok fazla sağlık çalışanı var. Çok fazla emek veriliyor. İnsanlar sokağa çıkmakta bile tereddüt ederken bizler koronavirüsün içindeydik" dedi.