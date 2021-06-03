Son dakika: İzmit Körfezi’ne sızan atık temizlendi

Başiskele İlçesinin sanayi kuruluşları ile iç içe olan mahallelerinden biri olan Kullar Vezirçiftliği'nden geçmekte olan ve İzmit Körfez'ine dökülen, (Kilez)Kiraz Dere, önceki gün sabah saatlerinde kırmızıya büründü. Durumu fark eden vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Daha öncede bölgedeki bazı sorumsuz sanayi kuruluşlarının kimyasal maddeleri atık su ve yağmur suyu kanallarından dökmeleri ile birkaç defa yeşil ve maviye bürünen derenin yüzeyi, bu defa kırmızıya bulandı. İhbarın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler hemen ihbar gelen bölgeye geçti. Çevre Koruma ve kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Kıyı Şube Müdürlüğü ekipleri Başyiğit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir firmanın yağmur suyu hattından dereye deşarj yaptığını belirledi.

BÜYÜK ORANDA TEMİZLENDİ

Olayın ardından Deniz Kıyı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı renkli atık su kirliliğine müdahale edildi. Kilez Deresi'ne sosis bariyer sistemi kuruldu. Kurulan sistemle kirliliğin İzmit Körfezi'ne akmasına engel olundu. daha sonra Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine gelen Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri firmaya cezai işlem uygulanması için harekete geçti. Öte yandan derede ve derenin döküldüğü alanda geniş bir kesime yayılan atığa müdahale edildi. Yapılan çalışmalar ile denize sızan atık büyük oranda temizlendi.

TESİSİN KAPANMASI GÖRÜŞÜLECEK

Dere ve İzmit Körfezi'nde çalışmalar devam ederken, firmaya Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından idari para cezası uygulanması için işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, uygulanacak cezai işlemin haricinde,önümüzdeki hafta Çarşamba günü gerçekleştirilecek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında, daha önceden de benzer olaylara neden olduğu için para cezası ve süreli mühürlenme cezaları verilen geri dönüşüm tesisinin, bu defa kapatılması hakkında görüşmeler yapılacağı öğrenildi.