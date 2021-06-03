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Giriş Tarihi: 3.6.2021 15:43

Kamu arazisinde esrar yetiştiren bir kişi yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Kamu arazisinde esrar yetiştiren bir kişi yakalandı

’da yapılan iki operasyonda 769 kök hint keneviri ve 750 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı, Yaylacık Mahallesi Madenyari Tepe mevkiinde, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazide kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Operasyon için hemen harekete geçen jandarma timleri, Madenyarı Tepesi mevkilisinde yaptığı aramalarda 750 gram kubar esrar, 769 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili Akçova Mahallesi'nde ikamet eden A.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda yine 24 kök hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili A.D. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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Kamu arazisinde esrar yetiştiren bir kişi yakalandı
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