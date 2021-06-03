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Giriş Tarihi: 3.6.2021 15:26 Son Güncelleme: 3.6.2021 15:47

Karadenize dökülen ırmak köpürünce endişeye neden oldu!

DHA
Karadenize dökülen ırmak köpürünce endişeye neden oldu!

Bartında iki gündür etkili olan sağanak yağış, 'e dökülen Irmağı'nın köpürmesi endişeye neden oldu. Bartın Irmağı'nı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Köpüren ırmaktan numune alınmasıyla inceleme başlatıldı. İşte ortaya çıkan görüntüler...

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı, köpürdü. Sudan numune alan ekipler, inceleme başlattı. Kentte 2 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından Bartın Irmağı'nın rengi kırmızıya döndü.

Irmağın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkisinde birleşen kısmında sabah saatlerinde köpük oluşmaya başladı. Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak köpürmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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Karadenize dökülen ırmak köpürünce endişeye neden oldu!
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