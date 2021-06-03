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Giriş Tarihi: 3.6.2021 09:48

Karısını döven adama !

İHA
Karısını döven adama meydan dayağı!

'da yabancı uyruklu bir şahıs çocuklarının gözü önünde eşine tekme tokat saldırdı. Sokak ortasında eşini döven adama çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Öfkeli adam kendisine tepki gösterenlere de saldırmaya başlayınca vatandaşlar tarafından darp edildi.

Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir şahıs restoran çıkışında çocuklarının gözü önünde eşini tekme tokat dövdü. Olayı gören vatandaşlar karısını döven adama meydan dayağı attı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü Marinada yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir aile, marinada bulunan restoranda yemek yedi. Restoran çıkışında adam bir anda eşini yumruklamaya başladı. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek baygınlık geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar iki çocuğunun önünde karısını döven adama sözlü tepki göstererek ayırmaya çalıştı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Öfkeli adam kendisine tepki gösteren vatandaşlara da saldırmaya başlayınca vatandaşlar tarafından darp edildi. Adam olay yerinden uzaklaşırken yerde baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar gerçekleştirdi. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışma başlattı.


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Karısını döven adama meydan dayağı!
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