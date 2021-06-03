Karısını döven adama meydan dayağı!

Olay dün saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü Marinada yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir aile, marinada bulunan restoranda yemek yedi. Restoran çıkışında adam bir anda eşini yumruklamaya başladı. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerek baygınlık geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar iki çocuğunun önünde karısını döven adama sözlü tepki göstererek ayırmaya çalıştı.