Katil koca hapisten çıkamayacak

KIRKLARELI'NİN Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde 2018'de, boşanmak için dava açan eşi Zerrin Üçücü'yü silahla öldüren Cüneyt Üçücü'nün yargılandığı davada karar çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Cüneyt Üçücü, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını veren savcı Üçücü'nün tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti, Üçücü ise savunmasında pişman olduğunu söyledi. Taraf avukatlarının savunmalarının ardından duruşmaya ara verildi. Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, tutuklu sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. AA