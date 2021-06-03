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Giriş Tarihi: 3.6.2021 12:20 Son Güncelleme: 3.6.2021 13:09

Kıbrıs tarihine damga vuran silindir mühürlerin yapılarını analiz etti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kıbrıs tarihine damga vuran silindir mühürlerin yapılarını analiz etti

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yazgın, Kıbrıs tarihine damga vuran silindir mühürlerin kompozisyon yapılarını “Iğdır Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi”nde analiz etti. Doç. Dr. Yücel Yazgın, , , Kıbrıs, Romanya, Nijerya, Hindistan, Pakistan ve Filipinler’den bilim insanlarının katılıp araştırmaları ile ilgili sözlü ve poster sunumlar yaptıkları disiplinlerarası “Iğdır Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi”nde “Kıbrıs Arkeolojik Silindir Mühür Kompozisyonlarının Analizi” isimli bildiri sundu.

Doç. Dr. Yazgın, Kıbrıs'ın arkeolojik dönemlerinde kullanılan "arkeolojik silindir mühürler" üzerindeki figürlerin dağılım prensiplerini (baskı alanı kompozisyonlarını) araştırarak sonuçlarını bilim dünyası ile paylaştı. Mühürler üzerindeki figürlerin baskı alanı kompozisyonlarının, birer tasarım ögesi olarak arkeolojik bakış açısı dışında farklı bir açıdan ilk defa değerlendirildiğini vurgulayan Doç. Dr. Yücel Yazgın, araştırmanın Kıbrıs'taki arkeoloji müzelerinde ve British Museum, Metropolitan Museum ile John Hopkins Museum'da sergilenen Kıbrıs'ta kullanılmış arkeolojik silindir mühürleri inceleyerek oluşturduğunu söyledi.

Doç. Dr. Yücel Yazgın, silindir mühürler üzerinde kazınmış olan imgeleri kategorize ederek yirmi farklı esas tasarım ve bu esas tasarımların dokuz tanesine ait elli dokuz alt tasarım saptadığını söyledi. Doç. Dr. Yazgın, "Kıbrıs arkeolojik mühürlerinin adanın ve çevre ülkelerin kültürleri, sosyal ve ekonomik yapıları, sanatçıları, hayvan popülasyonları ve bitki örtülerinden etkilendiği görülüyor" dedi.

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Kıbrıs tarihine damga vuran silindir mühürlerin yapılarını analiz etti
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