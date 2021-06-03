Kıbrıs tarihine damga vuran silindir mühürlerin yapılarını analiz etti

Doç. Dr. Yazgın, Kıbrıs'ın arkeolojik dönemlerinde kullanılan "arkeolojik silindir mühürler" üzerindeki figürlerin dağılım prensiplerini (baskı alanı kompozisyonlarını) araştırarak sonuçlarını bilim dünyası ile paylaştı. Mühürler üzerindeki figürlerin baskı alanı kompozisyonlarının, birer tasarım ögesi olarak arkeolojik bakış açısı dışında farklı bir açıdan ilk defa değerlendirildiğini vurgulayan Doç. Dr. Yücel Yazgın, araştırmanın Kıbrıs'taki arkeoloji müzelerinde ve British Museum, Metropolitan Museum ile John Hopkins Museum'da sergilenen Kıbrıs'ta kullanılmış arkeolojik silindir mühürleri inceleyerek oluşturduğunu söyledi.

Doç. Dr. Yücel Yazgın, silindir mühürler üzerinde kazınmış olan imgeleri kategorize ederek yirmi farklı esas tasarım ve bu esas tasarımların dokuz tanesine ait elli dokuz alt tasarım saptadığını söyledi. Doç. Dr. Yazgın, "Kıbrıs arkeolojik mühürlerinin adanın ve çevre ülkelerin kültürleri, sosyal ve ekonomik yapıları, sanatçıları, hayvan popülasyonları ve bitki örtülerinden etkilendiği görülüyor" dedi.