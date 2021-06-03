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Giriş Tarihi: 3.6.2021 12:11 Son Güncelleme: 3.6.2021 12:26

saatinde masaj keyfi! Ekipleri görünce şoke oldular!

İHA
Kısıtlama saatinde masaj keyfi! Ekipleri görünce şoke oldular!

’ın Çerkezköy ilçesinde sıcak saatler yaşandı. Bir masaj salonunun, saatlerinde açık olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine polis, düğmeye bastı. Masaj keyfi yaşarken karşılarında ekipleri gören müşteriler şoka uğradı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Çerkezköy ilçesinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetimlerinde bir masaj salonunun pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İçeride yapılan denetimlerde iş yerinin açık olduğu ve içerisinde 3 Nepal uyruklu kadın olmak üzere toplamda 9 şahsın bulunduğu tespit edildi. İş yeri sahibi ve içinde bulunan 6 şahsa umumi hıfzısıhha kanununa muhalefetten yaklaşık 19 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca bahse konu çalışma izni ve ikamet tezkeresi bulunmayan 3 Nepal uyruklu kadın deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Mühürleme süreci için zabıta ekiplerine bilgi verildi.

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Kısıtlama saatinde masaj keyfi! Ekipleri görünce şoke oldular!
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