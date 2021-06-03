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Giriş Tarihi: 3.6.2021

Kızını yaralayıp eşini öldürdü 13 yıl sonra yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kızını yaralayıp eşini öldürdü 13 yıl sonra yakalandı
İstanbul'da ağır suçlardan aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında 5 kişi yakalandı. Bu kişilerden 63 yaşındaki Cuma Sungur'un, 2008'de okuldan geç geldi diye evde çıkan tartışmada kızı Elmas'ı ayağından vurduğu ve eşi Çiseli Sungur'u da pompalı tüfekle öldürdüğü için müebbet ve 13 yıl kesilmiş cezasıyla arandığı belirtildi. Diğer 4 kişinin ise; kasten öldürme suçundan 20 yıl cezası olan Sezgin S., kasten öldürme suçundan 15 yıl cezası olan Esin Ş.Ç. ve yine kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Tanju T. ile yağma suçundan 11 yıl 7 ay cezası bulunan Bilal G. olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Kızını yaralayıp eşini öldürdü 13 yıl sonra yakalandı
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