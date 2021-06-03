‘Kontrolü kaybetmeyelim, virüs hâlâ pusuda’

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, SABAH aracılığıyla vatandaşları uyardı: Varyant virüsler çok daha kolay ve hızlı bulaşıyor. Aşılanmış bireyler de enfeksiyon riski altındalar. Sadece daha hafif geçiriyorlar. Bu nedenle aşılı olsanız, hastalığı geçirmiş olsanız bile toplumsal bağışıklık oranı yüzde 70 olana kadar tedbirlere uyun. Açık alanlarda risk daha az ama açık alanlarda da 2 metre kuralı geçerli ve bu unutuluyor. 2 metreden daha yakınsanız maskeye devam. İşletmecilere de kısa zamanda çok müşteri ile kurallara uymadan kayıplarını telafi etmelerinin salgını yeniden alevlendirebileceğini hatırlatabiliriz. Kontrollü bir sosyal yaşam mümkün ama kontrolü kaybetmememiz gerekiyor, virüs hâlâ pusuda.