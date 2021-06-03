“Kullan-At Çetesi”ne baskın! 11 bin adet ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Polisleri; özellikle uyuşturucu satıcılarının kullandığı ve "Kripto" ile "Kullan-At" olarak adlandırılan ve piyasa değeri üç milyon lira olan yaklaşık 11 bin adet kaçak tuşlu cep telefonu ele geçirdi. Dokuz şüpheli yakalandı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. "Kullan-At" ile "Kripto" olarak adlandırılan ve özellikle "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının ve kaçakçıların kullandığı kaçak tuşlu cep telefonları satılan 10 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Gaziosmanpaşa ve Fatih'te 10 iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda kaçak oldukları belirlenen ve satılarak piyasaya sürülmesi hedeflenen 10 bin 634 adet tuşlu kaçak cep telefonu, sekiz bin 649 tuşlu cep telefonu bataryası, bin 292 akıllı cep telefonu ve 520 adet tablet ekranı ele geçirildi. Piyasa değeri üç milyon lira olan ve el konulan suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.