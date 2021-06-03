Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak sorusu milyonlarca kişi tarafından merak konusu haline geldi. Kademeli Normalleşme'nin ikinci aşaması 1 Haziran sonrasında başlarken normalleşmenin ilk aşamasında düzenlenen ilk bilim kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Maskelerin yüzümü terlettiği bu yaz, son yaz olacak" ifadelerini kullanırken maske takma zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? Soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte konuya dair gelen açıklamanın detayları…
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.
Aşılamadaki son durum, normalleşme adımları ve güncel vaka sayılarının ele alındığı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamanın satır başları şöyle;
*Bilim Kurulumuz bugün toplanarak kademeli normalleşme dönemini ve aşı programını ele aldı. Bilim Kurulumuzla birlikte yaptığımız değerlendirmelerden sizleri haberdar etmek için huzurlarınızdayım.
*Salgının seyri dikkate alındığında, sosyal hareketliliğin kısıtlandığı dönemlerin, vaka sayılarının dramatik şekilde düşmesiyle sonuçlandığı bir gerçek. Her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit oluyoruz.
"AĞIR BEDELLER ÖDÜYORUZ"
*Öte yandan kontrolü kaybettiğimiz her açılma dönemini de katlanarak artan vaka sayıları, hasta sayıları ve kayıplarla derin izler bırakarak tecrübe ediyoruz. Şurası muhakkak ki kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe, tıbbi, beşeri, iktisadi ve sosyolojik olarak ağır bedeller ödüyoruz.
*Kapanma dönemlerinin salgının akut problemlerinin yönetimi açısından çok önemli rolü var. Ancak uzun vadede bıraktığı sosyal ve psikolojik etkiler ise kesinlikle göz ardı edilmemeli.
*Kısıtlama dönemlerinde gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini acele ederek, bir anda eski normallerimize dönmeye kalkarak heba etmemeliyiz. Her ne kadar salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etmiş olsak da virüsün halen aramızda dolaşımda olduğunu unutmamalıyız.
MASKE AÇIKLAMASI
Kademeli normalleşme döneminin bir günde eski normale dönmek olmadığını, daha ağır bedeller ödememek için adım adım normal hayata dönme çabası göstereceğimiz günler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.
*Unutmayalım ki bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak.
"SİZDEN TEK BİR YENİ TALEBİM VAR"
*Salgının hastalık yükü kadar sosyal yükü altında da yorulduk. Aşı programının başarıyla ve planlandığı hali ile yürütülebilmesi halinde yaz ayları sonunda salgından değil daha güzel günlerden bahsedeceğimiz, salgını ülke gündeminden de bireysel gündemlerimizden de çıkaracağımız görünür oldu.
*Bunu başarıyla hayata geçirebilmek için sizden tek bir yeni talebim var: Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar.