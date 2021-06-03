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Giriş Tarihi: 3.6.2021

‘Maskelerin yüzümüzü terleteceği son yaz olacak

‘Maskelerin yüzümüzü terleteceği son yaz olacak
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu: "Maskelerin yüzümüzü terleteceği son yaz bu yaz olacak. Bunu hayata geçirmek için sizden tek talebim sırası gelenlerin aşılarını olması. Her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit oluyoruz. Kısıtlama döneminde fedakarlıkları acele ederek heba etmemeliyiz. Virüsün halen aramızda olduğunu unutmamalıyız."

TÜM ÖĞRETMENLER AŞILANACAK
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanabileceğini açıkladı. ANKARA
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‘Maskelerin yüzümüzü terleteceği son yaz olacak
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