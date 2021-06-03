‘Maskelerin yüzümüzü terleteceği son yaz olacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu: "Maskelerin yüzümüzü terleteceği son yaz bu yaz olacak. Bunu hayata geçirmek için sizden tek talebim sırası gelenlerin aşılarını olması. Her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit oluyoruz. Kısıtlama döneminde fedakarlıkları acele ederek heba etmemeliyiz. Virüsün halen aramızda olduğunu unutmamalıyız."Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanabileceğini açıkladı. ANKARA