MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranı! 3 Haziran E Devlet ile öğretmenler ve 50 yaş üstü aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?

Bütün öğretmenler, Haziran ayının ikinci haftasından itibaren koronavirüs aşı randevusu alabilecek. İlk doz aşısını olanlar ikinci doz için veya ilk kez aşı randevusu almak isteyenler 50 yaş üstü vatandaşlar, aşı randevu adımlarını merak ediyor. Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleri vatandaşlar diledikleri gün ve saatte koronavirüs aşı randevusu oluşturuluyor. Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte, MHRS üzerinden ve e devlet şifreli giriş ile aşı randevusu oluşturma ekranı!



AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları için faaliyetler tüm hızıyla sürerken aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylar şöyle;