Mucize kurtuluştan önce iki kadını öldürmüş

ABD'de, 1982'de mahsur kaldığı bir dağ geçidinde uçakla görülerek kurtarılan Alan Lee Phililips'e, olaydan 39 yıl sonra 'mucizevi kurtuluştan önce iki kadını öldürdüğü gerekçesiyle dava açıldı. ABD'nin Colorado eyaletinde 6 Ocak 1982'de sıradışı bir olay yaşandı. Bir dağ geçidinde mahsur kalan Alan Lee Phillips, kamyonetinin farlarını kullanarak Mors koduyla acil durum sinyalini uçaktaki bir yolcunun görmesi sayesinde kurtarılmıştı. Şimdi 70 yaşında olan Phillips hakkında, o olaydan kurtulmadan önce iki cinayet işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Olayın yaşandığı gün Barbara Jo Oberholtzer ve Annette Schnee adlı iki kadın kaybolmuştu. Vurularak öldürülen kadınların cesetleri bulunmuştu. Tutuklanan Phillips, cinayet suçundan yargılanacak.