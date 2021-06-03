Antalya Alanya'da yaşayan ve geçtiğimiz haziranda lösemi teşhisi konulan ortaokul öğrencisi Merve Su Duran'ın (14) babası Serdar Duran (40), gördüğü tedavi nedeniyle saçı dökülen kızına moral vermek için saçını kazıttı. Lösemiyi yenen Merve'nin saçları çıktı. Baba kız birlikte "İşte mutluluğun fotoğrafı" diyerek saçlı poz vererek sosyal medyadan paylaştı. Merve, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki 6 aylık kemoterapi tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi. Baba Serdar Duran "Öğrendiğimizde dünya başımıza yıkıldı. Sol tarafı felç oldu. Dalağı iflas ettiği için aldılar. Kaş, kirpik ve saçı dökülen kızıma moral vermek için ben de saçlarımı kazıttım. O an canımı istese canımı verecektim" dedi. Merve de "Babam benim kahramanım" diyor.