Mutluluğun fotoğrafı! Lösemiyi yenen kızıyla birlikte bu kez saçlı poz verdiler

Alanya'da yaşayan ortaokul öğrencisi Merve Su Duran, geçtiğimiz yıl 21 Haziran günü babasıyla birlikte karın ağrısı şikayetiyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde lösemi teşhisi konulan Merve Su, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Merve, 6 ayın ardından taburcu edilerek evine gönderildi.

DALAĞI ALINDI

Pandemi döneminde işleri aksayan ve maddi sıkıntı yaşayan baba Serdar Duran ise yakınları ve arkadaşlarının desteğiyle bu süreci atlatmaya çalıştıklarını, ancak çok zor zamanlar yaşadıklarını söyledi. Hastalığı ilk olarak karın ağrısı için hastaneye gittiklerinde öğrendiklerini anlatan Serdar Duran, "Öğrendiğimizde dünya başımıza yıkıldı. Löseminin ne olduğunu bilmiyorduk. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. 6 aya yakındır oradaydık. Sol tarafı felç oldu. Dalağı şu an iflas ettiği için aldılar" diye konuştu.

Gördüğü kemoterapi tedavisi nedeniyle, kaş, kirpik ve saçı dökülen Merve'ye moral vermek için saçlarını kazıtan Serdar Duran, kızının çok hoşuna gittiğini söyleyerek, "O an canımı istese canımı verecektim. Bu nedenle ona moral olsun diye saçımı kazıttım. Kızım da çok mutlu oldu" dedi.

BU KEZ SAÇLI POZ VERDİ

Lösemiyi yenen Merve Nur'un saçları çıktı. Babası ile birlikte bu kez saçları çıkmış halde aynı pozu verdiler. Baba-kız , "İşte mutluluğun fotoğrafı" diyerek sosyal medyada fotoğraf paylaştılar. Baba Serdar Duran kızı Merve Nur'un sol tarafındaki yaşanan kısmi felç nedeni ile tedavisini devam ettiğini söyledi.

Alanya – Antalya arsında sürekli yol gidip gelmek zorunda kaldığını belirten baba Serdar Duran, "Kızımın sağlığı için haftanın 3 günü özel araç ile gidip gelmek zorundayım. Bu nedenle yardımseverlerin desteğine ihtiyacım var. Ne olur bize yardım edin" diye konuştu. Merve, babasının kendisinin kahramanı olduğunu belirtirken, saçını kestirdiğini gördüğü zaman sevindiğini söyledi.