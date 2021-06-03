Narkotik polisi torbacılara göz açtırmıyor

İskenderun ilçe emniyet Müdürlüğü torbacı diye tabir edilen sokaklarda uyuşturucu madde satıcılarına göz açtırmıyor.

İlçe genelinde 24 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 6 av tüfeği, 67 adet kartuş, 1 hassas terazi, 1 adet tabanca, 12 adet tabanca fişeği, 2 el telsizi, 4 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı motosiklet, 4 adet 5,56 mm fişek, 18 adet cinsel sprey, 2 adet 40 ve 50 cm boyunda bıçak, 914,27 gram sentetik kannabinoid maddesi, 211 adet captagon hap, 618,49 gram metamfetamin, 879,16 gram esrar, 75 adet dişi hint keneviri, 3,44 gram eroin, 4,19 gram takoz esrar, 6 gram kenevir tohumu, 50,26 gram AMG maddesi, 8,61 gram kokain, 145 adet özel reçeteye tabi uyuşturucu hap ve 11 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 123 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 123 kişiden 11'e adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.