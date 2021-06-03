Nesrişah Yorgun cinayetinde iğrenç detaylar: Hap atıp uyuttu!

"Babam, annemi cep telefonu ile arayıp lahana aldığını ve bunu kendisi için sarmasını istedi. Eve gittik. Annem kendisine yardım etmem için beni mutfağa gönderdi. Babam 'sen hastasın, karnın ağrıyor yatağına gir çıkma' diyerek izin vermedi. Ben de yatağımdan çıkmadım. Yatağımda uzanırken babam anneme yardım ediyordu. Babamın elinde küçük bir hap vardı. O hapı annemin birasına attı. Annem birayı yarısına kadar içti. Annem telefonla konuşuyordu, sonra tuvalete gitti. Ben odadayken gürültü duydum. Merak ettim, baktım, babam kucağında annemi almış getiriyordu. Babam, annemi yatağa koyarken 'Anneme ne oldu?' diye sordum. Babam 'annenin tansiyonu var, düştü, bayıldı' dedi. Ben de 'annemin böyle bir şeyi olmazdı' bana 'sen karışma diye' bağırınca korktum. Karnım ağrıdığı için babam meyve suyu getirdi ve 'iç bir şeyin kalmaz' dedi. Onu içince gözüm kararmaya başladı, düştüm. Sonra gözümü açtığımda hava karanlıktı. Bir tane orta yaşlı kır saçlı adanın sonradan adının İhsan Alver olduğunu öğrendiğim şahıs, yatağı siliyordu, yerde kova ve bulaşık süngeri vardı. Benim uyanmama adam korktu, tedirgin oldu ve babama 'Eyüp kızın kalktı gel' dedi. Babam bana 'bir şey hatırlıyor musun?' sordu. Ben de hatırlamadığımı belirterek annemi sordum. Babam, 'annenin burnuna yumruk vurdum, kanadı o da evi terk etti' dedi. Ben lavaboya gideceğimi söyledim. Babamla konuşurken İhsan Alver de yanımızdaydı. Babam beni tuvalete götürdü. Geri döndükten sonra odanın kapısını üzerime kilitledi. Ben 'neden üzerime kapıyı kilitledin?' diye sorunca 'Koy başını sen yat, karışma' dedi. Sonra ışığı açtım, halıların her yeri kandı, ama temizlenmişti. Çok fazla kan vardı. Korktum, tedirgin oldum, 'baba bu ne kan' diye sordum. 'Senin annenin burun kanıdır, sen karışma yat' dedi. Televizyon açmıştı, televizyon ışığı vardı, ben yatakta yatıyordum. Evde sanki temizlik yapıyorlardı. İhsan'la babam ev içinde oraya buraya gidiyorlardı."



CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU



Naride Nur Yıldızhan babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu da sözlerine ekledi ve, "Şu an babam benim özgürlüğümü kısıtlamaktan dolayı cezaevinde" ifadelerini kullandı.