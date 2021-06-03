Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Hangi öğretmenler aşı olacak, akademisyenler aşı olacak mı? İşte öğretmen aşı sırası ve tarihi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin aşılanacağı tarihi ilan etti. Bunun konu, öğretmenler ne zaman aşı olacak, hangi öğretmenler aşı olacak sorularıyla inceleniyor. Yaş ve branş gözetmeksizin tüm öğretmenlerin aşı olacağı duyurulurken, akademisyenler aşı olacak mı sorusu da gündeme geldi. İşte öğretmen aşı sırası ve tarihi.

AKADEMİSYENLER AŞI OLACAK MI?

YÖK, Sağlık Bakanlığı'na bir yazı göndererek Eylül ayında yüz yüze eğitime geçilebilmesi için idari ve akademik personellerle öğrencilerin tamamının aşılanmasını talep etti. Akademisyenlerin aşı olacağı tarih hakkında bakanlıktan net bir tarih verilmese de belirtilen tarihe kadar aşı faaliyetlerinin büyük ölçüde hızlanacağı bildirildi.