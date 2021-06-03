SON DAKİKA HABERİ: Öldürdüğü eski eşi için mahkemede pişkin sözler! Kızları isyan etti: "Allah belanı versin"





KIZLARI: ALLAH BELANI VERSİN

Sanık Şükrü Efe'nin şikayetçi 3 kızı ise, " Allah belanı versin" diye bağırdı. Gelen tepkiler üzerine mahkeme başkanının talimatıyla sanık Şükrü Efe, Kayseri 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonuna götürüldü ve duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılarak devam etti. Kızını kaybeden Sait Koçer, sanığa tepki vermesinin ardından mahkeme salonundan çıkarıldı.



'EŞİMİ SEVİYORDUM'

Eşini öldürme kastı olmadığını iddia eden Şükrü Efe, "Ayrı bir ev tuttu, kafasına göre dayadı, döşedi. İşsizdim. Benden sürekli kaçmaya başladı. Ev hapsi aldım. 'Ben sensiz yaşayamam' dedim. Nuran'ı aradım telefonumu açmadı. Kızımı aradım açmadı. Eve gittim. Zile bastım, kapıyı açmadılar. Sabaha kadar bekledim. Onun saçının bir teline zarar gelsin istemezdim. Servise binerken konuşmak istedim. 'Buralardan gideceğim, Z.E. ile mutluyum' dedi. 'Ne diyorsun' diyerek tepki gösterdim. İnsan namusu için yaşar. Ayaklarına sıkmak istedim. Öldüğünü duyduktan sonra yaşamak istiyorsam Allah belamı versin. Allah bana böyle bir şey verdi, düşmanımım başına vermesin. Yavrularıma sarılabilirmiyim umuduyla geldim, onlar bana tepki gösterdi. Onlara zarar gelmesini hiçbir zaman istemedim. Öldürme niyetim asla yoktu. Öyle bir niyetim olsa kafasına sıkardım, ya da daha önce görüştüğümüzde öldürürdüm. Eşimle yeniden nikah masasına oturmak istedim. Kızımı da asla tehdit etmedim" ifadelerini kullandı.