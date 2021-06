Onur Can Özcan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Onur Can Özcan ölüm tarihi ne?

Henüz 21 yaşındayken deniz kazası sonucu hayatını kaybeden Onur Can Özcan, üçüncü ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Şarkılarını bilip onun hayat hikayesini merak edenler ve adını ilk kez duyanlar, Onur Can Özcan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü gibi sorularla araştırma yapıyor. Onur Can Özcan ölüm tarihi araştırılırken, genç müzisyenin besteleri de merak ediliyor.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

6 Kasım 1997 doğumlu olan Onur Can Özcan, Yaramızda Kalsın, Çilingir, Kibrit, Yalnızlığın Ezgisi, Gülümse Kadın, İntihaşk gibi şarkılarıyla biliniyor. Özellikle genç nesil tarafından hayranlıkla incelenen Özcan, şarkılarının söz yazarı, bestecisi ve solisti olmasının yanı sıra başka şarkıcılara da beste yaptığı biliniyor.