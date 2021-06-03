Onur Can Özcan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Onur Can Özcan ölüm tarihi ne?

Henüz 21 yaşındayken deniz kazası sonucu hayatını kaybeden Onur Can Özcan, üçüncü ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Şarkılarını bilip onun hayat hikayesini merak edenler ve adını ilk kez duyanlar, Onur Can Özcan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü gibi sorularla araştırma yapıyor. Onur Can Özcan ölüm tarihi araştırılırken, genç müzisyenin besteleri de merak ediliyor.
ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?
6 Kasım 1997 doğumlu olan Onur Can Özcan, Yaramızda Kalsın, Çilingir, Kibrit, Yalnızlığın Ezgisi, Gülümse Kadın, İntihaşk gibi şarkılarıyla biliniyor. Özellikle genç nesil tarafından hayranlıkla incelenen Özcan, şarkılarının söz yazarı, bestecisi ve solisti olmasının yanı sıra başka şarkıcılara da beste yaptığı biliniyor.
ONUR CAN ÖZCAN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?
İnternetteki videoları milyonlarca kişi tarafından dinlenen Özcan, 3 Haziran 2018'de henüz 21 yaşındayken hayatını kaybetti. Kaydettiği son şarkı olan Dip, vefatından kısa süre sonra yayınlandı ve milyonlarca kişi tarafından dinlendi. Yetenekli isim, Yaramızda Kalsın şarkısını Merve Özbey ile birlikte seslendirdi. Özbey albümünde bu şarkıya yer vererek Onur Can Özcan anısına duygusal bir klip çekti.
ONUR CAN ÖZCAN NEDEN ÖLDÜ?
Genç müzisyen, arkadaşlarıyla birlikte Şile'de kiraladığı teknenin alabora olması sonucu 3 Haziran 2018'de kayboldu. Denize düşen Recep Yıldırım denizden çıkarılmış, ancak kurtarılamamıştı. Alabora olan tekneden çıkarılan Levent Sarı, Ulaş Sarı ve Hasan Ekşi sağ olarak kurtarıldı ancak Onur Can Özcan'a uzun süre ulaşılamadı. Kazadan bir gün sonra Özcan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Özcan yaşamını yitirdiğinde 21 yaşındaydı.