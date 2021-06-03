Paralarını ödemeyenleri kaçırıp işkence yapmışlar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 68 kişiye faiz karşılığı para vererek 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağlayan şebekeyi çökertmek için harekete geçti. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Adreslerde 5 milyon 730 bin TL tutarında 12 senet, 9 çek ve senet fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, ruhsatsız 5 pompalı tüfek, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 54 bin 150 TL, 2 pos cihazı, farklı kişilere ait 12 kredi kartı ile gümrük kaçağı 56 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İŞKENCEDEN KURTULDU KENTİ TERK ETTİ

Bu arada tutuklanan şebeke üyelerinden Atılım K. ile Uğur G.'nin yüksek faizle para verdiği tornacı Özcan Y.'ye parasını ödemediği için işkence yaptıkları öğrenildi. İki kişinin Özcan Y.'ye yüzde 20 faizle 6 bin lira para verdiği ve parayı daha sonra 35 bin lira olarak istediği belirlendi. Tornacı parayı ödeyemediği için zanlıların sürekli iş yerine gidip çocuklarını ve kendisini ölümle tehdit ederek iş yerine zarar verdi. Bununla da yetinmeyen şebeke üyeleri, Özcan Y,'yi kaçırıp bir depoya götürüp darp ettikten sonra kafasına silah dayayıp ilaçlı uyuşturucu hapı zorla içirmeye çalıştıkları tespit edildi. Parayı vereceğini söylemesi üzerine serbest bırakılan Özcan Y., ailesiyle birlikte Adana'dan kaçtı.